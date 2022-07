E-Book-Alleskönner: Freeware Calibre erreicht Version 6.0

Die Freeware Calibre ist für E-Books was iTunes viele Jahre lang für MP3-Dateien war. Calibre verwaltet E-Book-Bibliotheken und kann hier zahlreiche Eingriffe vornehmen, die dabei helfen die eigenen Sammlung stets gut sortiert zu lassen und im Blick zu behalten. Zum einen ist die Mac-App in der Lage Metadaten zu editieren, Cover zu setzen und Bücher in andere Formate zu konvertieren.

Zum Start der Sommerferienzeit scheinen einige Entwickler noch schnell einen Haken unter größere Projekte machen zu wollen, so ist nicht nur der Speicherplatz-Prüfer GrandPerspective in der neuen Version 3.0 verfügbar, auch der E-Book-Alleskönner Calibre hat eineinhalb Jahre nach Ausgabe 5.0 jetzt das große Update auf Version 6.0 vorgelegt.

