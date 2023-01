Govee AI Gaming Sync Box: Ein schlaues Ambilight für Gamer

Auch die Govee AI Gaming Sync Box verspricht eine „immersive Lichtumgebung“, will diese allerdings auf den Schreibtisch und nicht ins Wohnzimmer bringen. Die Govee AI Gaming Sync Box soll bereits Ende März für 299,99 Euro in den Handel kommen und konkurriert dann mit der Philips Hue Play HDMI Sync Box , die im Bundle mit zwei Lightbar-Lichtern für knapp 350 Euro angeboten wird.

Govee , Anbieter von smarten Beleuchtungslösungen, hat auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas nicht nur einen Lightstrip mit voller Unterstützung für den neuen Smart-Home-Standard Matter angekündigt, der im 2. Quartal in den Handel kommen wird.

