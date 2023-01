Video-Streaming: Viele neue Trailer und ein vorzeitiges Ende für 1899

Netflix trailert die neue Tennis-Doku „Break Point“, die vom Team hinter der Formel 1 Dokuserie „Drive to Survive“ produziert wird und den Katalog des Streaming-Dienstes am 13. ergänzen wird. „JUNG_E“ startet am 20. Januar, „You People“ mit Eddie Murphy und Jonah Hill eine Woche später am 27. Januar.

Apple wird die dritte Staffel von „Truth Be Told“ am 20. Januar auf Apple TV+ verfügbar machen. Heute hat der Konzern den offiziellen Staffel-Trailer veröffentlicht.

Der noch junge Video-Streaming-Dienst Paramount+ hat seinerseits die Arbeiten an der Thriller-Serie LIONESS mit Nicole Kidman bekanntgegeben. Die Schauspielerin wird in dem Agenten-Thriller nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern mit ihrer Produktionsfirma Blossom Films auch als Executive Producerin auftreten.

Dies haben das Showrunner-Duo Jantje Friese und Baran bo Odar auf Instagram mitgeteilt . Zwar hätte man die angefangene Geschichte in einer 2. und einer 3. Staffel gerne noch zu Ende erzählt, manchmal würde es im Leben jedoch einfach nicht so laufen, wie eigentlich geplant.

