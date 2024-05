„Week Number“ zeigt die aktuelle Wochennummer in der Menüleiste

Der Entwickler Sindre Sorhus ist ganz besonders für seine kleinen App-Helferlein bekannt, die oft aus seinem persönlichen Bedarf heraus entstehen und zumeist auch kostenlos erhältlich sind. Als neuestes Mitglied im App-Portfolio von Sorhus lässt sich jetzt die Anwendung Week Number im Mac App Store oder direkt von der Entwickler-Webseite laden.

Week Number richtet sich wie der Name der App schon sagt an Mac-Besitzer, die regelmäßig die Wochennummer wissen müssen oder generell viel mithilfe von Wochennummern arbeiten. Die App zeigt die aktuelle Wochennummer dauerhaft und jederzeit sichtbar in der Menüleiste an und hilft zudem, die Wochennummer für ein bestimmtes Datum zu finden.

Bei der Suchfunktion „Finde Week Number“ handelt es sich um ein Eingabefeld, in das ihr das gewünschte Datum direkt oder über eine Kalenderauswahl eingeben könnt. Anschließend bekommt ihr angezeigt, ich welcher Kalenderwoche sich der entsprechende Tag befindet. Zudem bietet die Menüleiste die Option, die gerade aktuelle Wochennummer schnell in die Zwischenablage zu kopieren.

„KW“ anstelle von „Week“ lässt sich einstellen

Wenn ihr Week Number verwendet, lohnt sich auch ein Blick in die Einstelllungen der App. Hier könnt ihr nämlich den Standard-Präfix „Week“ durch eine eigene Eingabe ersetzen, sodass ihr dann das in Deutschland gebräuchliche (und zudem kompaktere) Kürzel „KW“ vor der jeweiligen Kalendernummern in der Menüleiste stehen habt.

Die „Week Number“-App von Sindre Sorhus lässt sich kostenlos laden und verwenden. Der Entwickler betont immer wieder, dass er solche Apps erstellt, weil er schlichtweg Lust darauf hat und keinerlei kommerzielle Interessen hegt. Wer sich dennoch erkenntlich zeigen will, findet hier verschiedene Wege, die Arbeit an solchen Projekten zu unterstützen.

Eine Übersicht aller derzeit von Sorhus angebotenen Apps findet ihr hier. Mit einer Gesamtzahl von aktuell 47 Anwendungen steht hier demnächst die Zahl 50 als großer Meilenstein auf dem Programm.