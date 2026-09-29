Bis zu 30 Prozent Rabatt: Anker reduziert seine Balkonspeicher

Anker SOLIX startet bereits vor den kommenden Prime Days mit einer größeren Rabattaktion. Bis zum 12. Oktober werden mehrere aktuelle Balkonkraftwerk-Speicher und Powerstations günstiger angeboten. Besonders interessant ist die Solarbank 3 E2700 Pro, die von ihrer UVP von 1.299 Euro auf 899 Euro fällt.

Bei den Solarspeichern gewährt Anker damit je nach Modell bis zu 30 Prozent Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Bei mehreren Angeboten legt der Hersteller zudem den neuen Smart Meter Gen 2 kostenlos bei.

Solarbank 3 fällt unter 900 Euro

Die Solarbank 3 E2700 Pro kostet während der Aktion 899 statt 1.299 Euro. Der Speicher bietet 2,7 kWh Kapazität und lässt sich mit Erweiterungsakkus vergrößern. Wer direkt Solarmodule benötigt, bekommt ein Paket mit insgesamt 2.000 Wp für 1.399 statt 1.799 Euro.

Auch die größere Solarbank 4 E5000 Pro wird reduziert. Hier verlangt Anker 1.499 statt 1.999 Euro. Ein Paket mit 2.000 Wp Solarmodulen kostet 1.949 statt 2.549 Euro. Mit 4.000 Wp Modulleistung und zusätzlichem 5-kWh-Erweiterungsakku werden 3.398 statt 4.448 Euro fällig.

Für Nutzer, die bereits eine Solaranlage besitzen und vor allem Speicher nachrüsten wollen, ist die Solarbank Max AC interessant. Sie fällt von 2.299 auf 1.699 Euro. Auch hier gehört der Smart Meter Gen 2 während der Aktion kostenlos dazu.

Powerstations ab 599,99 Euro

Abseits der Balkonkraftwerke reduziert Anker zwei seiner aktuellen Powerstations. Die kompakte SOLIX C1000 Gen 2 kostet 599,99 statt 999,99 Euro. Sie kombiniert 1.024 Wh Kapazität mit bis zu 2.000 Watt Ausgangsleistung und kann bei Bedarf in weniger als einer Stunde wieder vollständig geladen werden.

Eine Nummer größer fällt die SOLIX C2000 Gen 2 aus. Mit 2.048 Wh Kapazität und 2.400 Watt Dauerleistung eignet sie sich auch für stromhungrigere Verbraucher und als mobile Notstromreserve. Im Aktionszeitraum sinkt der Preis von 1.499,99 auf 999,99 Euro.

Alle genannten Angebote laufen bereits und sollen bis einschließlich 12. Oktober 2026 beziehungsweise solange der Vorrat reicht verfügbar sein. Damit zieht Anker SOLIX einen Teil seiner Prime-Day-Rabatte diesmal deutlich vor.