macOS Sonoma schränkt Unterstützung von PostScript und EPS ein

Mit macOS 14 Sonoma fällt offenbar die ins Mac-Betriebssystem integrierte Funktion zum Konvertieren von PostScript- und EPS-Dateien in das PDF-Format komplett unter den Tisch. Nutzer von Adobe-Anwendungen, die bereits mit der Beta-Version des kommenden Mac-Betriebssystems arbeiten, berichten von entsprechenden Problemen. Adobe selbst hat den Fehler mittlerweile bestätigt und teilt mit, dass an einer Fehlerbehebung gearbeitet wird.

Konkret geht es darum, dass beispielsweise die Acrobat-Apps von Adobe Druckversuche mit der Meldung abbrechen, die PostScript-Datei könne nicht konvertiert werden. Offenbar hat sich Adobe hier seither darauf verlassen, dass der in macOS integrierte CoreGraphics-Konverter diese Aufgabe übernimmt. Mit macOS Sonoma hat Apple diese Funktion allerdings entfernt und die Release-Notes zur aktuellen Beta-Version des Betriebssystems lassen vermuten, dass diese Funktionsbeschneidung gezielt vorgenommen wurde:

macOS has removed the functionality for converting PostScript and EPS files to PDF format. As a result, CoreGraphics’ CGPSConverter returns an error when invoked, ImageIO no longer converts EPS files, NSEPSImageRep does not display EPS files, and PMPrinterPrintWithFile does not accept a PostScript file for non-PostScript print queues.