Google-Verträge sollen Amazon Fire TV aktiv blockiert haben

Mit strikt formulierten Vertragsklauseln soll der Suchmaschinen-Riese Google dafür gesorgt haben, dass Smart-TV-Anbieter, die Geräte mit Googles Android TV-Betriebssystem fertigten, einen großen Bogen um Amazons Fire TV-System machen mussten.

Dies berichtet Janko Roettgers auf dem Online-Portal Protocol unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

I've been wondering for a while why Amazon hasn't been more successful in the smart TV space. The company has one of the most popular streaming devices out there, but efforts to license the OS to TV makers have been slow-going.

