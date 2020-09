Google Stadia auf dem iPad zocken: Stadium-Browser macht’s möglich

Bei der Diskussion um Spiele-Streaming-Dienste wurde relativ schnell deutlich, dass Apple eine ganz andere Vorstellung davon hatte, was als Spiele-App im App Store zulässig sein sollte, als Google, Microsoft und Steam – eben jene Anbieter, die ihre Spiele-Streaming-Dienste auf iPhone und iPad bringen wollten.

Apple forderte Einzel-Apps für jeden Spiele-Titel, die eingereicht, von Nutzern bewertet und einzeln aktualisiert werden müssen, die großen Anbieter wollten hingegen eine Katalog-App auf Apples Mobilgeräte bringen, die den Zugriff auf alle Titel im eigenen Repertoire ermöglichte.

Nach einigem Hin und Her einigten sich Apple und die Anbieter dann auf auf einen Kompromiss: Apple würde Spiele-Streaming über den Web-Browser zulassen und sich darum bemühen, dass die jeweiligen Angebote entsprechend reibungslos im mobilen Safari-Browser laufen würden. Zuletzt kündigte Amazon an, seinen Spiele-Streaming-Dienste Luna so auf iPhone und iPad bringen zu wollen.

Die Stadium-Konfiguration im Video

Doch obwohl alle Beteiligten an entsprechenden Lösungen arbeiten – Apple hat Safari erst kürzlich um die Kompatibilität mit dem Google-Stadia-Controller erweitert – lassen marktreife Lösungen noch auf sich warten.

Was uns zu dem Community-Projekt von Zachary Knox bringt. Dieser hat den „Stadium Full Screen Browser“ zum kostenlosen Download im App Store veröffentlicht und erklärt hier, wie dieser sich zum Spielen mit Googles Stadia-Dienst konfigurieren lässt.

Die Kurzfassung:

Primäre URL auf https://stadia.google.com/home konfigurieren.

konfigurieren. User-Agent setzen auf: „Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36“

Im Menü der App „Authenticate“ wählen und anschließend https://accounts.google.com/ besuchen.

Nach dem Login auf „Done“ tippen und aus dem Menü anschließend die Option „Go Home“ wählen.

Fertig! Fortan bringt euch der Vollbild-Browser Stadium nach jedem Start zur Stadia-Portalseite

Laut Knox sollten alle Controller mit der App (und damit auch mit Google Stadia) funktionieren, die von iOS und iPadOS erkannt werden. Als auch MFi-Controler, Xbox One S (und Elite Series 2) Controller und der DualShock 4-Controller.