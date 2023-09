Google Chrome: Zum Geburtstag neue Themen und Funktionen

Google Chrome feiert in diesem Monat seinen 15. Geburtstag. Aus diesem Anlass will Google den Webbrowser mit einer Handvoll neuer Funktionen ausstatten. Über die kommenden Wochen hinweg dürfen Chrome-Nutzer neue optische Themen, einen überarbeiteten Chrome Web Store und verschiedene technische Verbesserungen erwarten.

Browser-Themen auf Material-Basis

In Sachen Design hat Google Anpassungen und neue Browser-Themen auf Basis der Designsprache Material You angekündigt. Insbesondere neue Farbkombinationen sollen das Erscheinungsbild des Browsers auffrischen. Die Themen seien ganz besonders auch dann hilfreich, wenn man beispielsweise seine beruflichen und privaten Konten auf den ersten Blick unterscheiden können will.

Google erweitert auch das Drei-Punkte-Menü in der rechten oberen Ecke des Browserfensters um neue Funktionen und Werkzeuge. Künftig findet man hier die Möglichkeit zum schnellen Zugriff auf Chrome-Erweiterungen oder Funktionen wie den Übersetzer und den Passwortmanager von Google.

Chrome Web Store überarbeitet

Im gleichen Stil wie der Browser selbst wird auch der Chrome Web Store überarbeitet. Zusätzlich zu den optischen Neuerungen sollen sich hier künftig auch verstärkt personalisierte Empfehlungen sowie auf künstlicher Intelligenz basierende redaktionelle Empfehlungen finden. Eine Vorschau auf den neuen Chrome Web Store kann man bereits unter diesem Link aufrufen.

Google weist darüber hinaus noch darauf hin, dass die erweiterten Suchfunktionen in der Seitenleiste demnächst für alle Nutzer bereitstehen sollten. Ebenfalls über das Drei-Punkte-Menü lässt sich beim Besuch einer Webseite die Option „Diese Seite mit Google durchsuchen“ ausführen. Die Ergebnisse werden dann in einer eingerückten Seitenleiste angezeigt, die sich auch dauerhaft an die Symbolleiste anheften lässt. Wie das genau funktioniert, hat Google in diesem Hilfedokument erklärt.