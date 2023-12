Google Chrome: Version 120 landet mit neuem Design

Mit der zaghaften Bereitstellung der neuen Chrome Version 120 hat der Suchmaschinenanbieter Google bereits vor knapp einer Woche begonnen. Jetzt sollte die neue Ausgabe des hierzulande beliebtesten Browsers auch auf all jenen Rechnern gelandet sein, auf denen nur selten manuell nach Aktualisierungen Ausschau gehalten wird – und diesmal ist das Vorhandensein der neuen Browser-Version direkt sichtbar.

Überarbeitete Tableiste, neue Optionen

Google Chrome 120 bringt eine überarbeitete Tableiste mit, die jetzt hellblau eingefärbt ist, mit einer flexiblen Werkzeugleiste auftritt und auf ein neues Icon für die Einstellung webseitenspezifischer Konfigurationen setzt. Zum Erreichen der so genannten Webseiteninformationen muss jetzt der kreisrunde Knopf mit den beiden Listenelementen angeklickt werden, den Chrome vor der eigentlichen URL platziert.

Ganz rechts in der Werkzeugleiste befindet sich ein überarbeitetes Menü, das sich durch einen Klick auf die drei vertikal angeordneten Punkte aufrufen lässt. Hier lassen sich nun alle Grundeinstellungen vornehmen und auf unterschiedliche Layouts und Funktionen zugreifen.

Was die Lesezeichenverwaltung angeht, setzt Google jetzt auf die ausklappbare Seitenleiste, in der jedoch nicht nur die Bookmarks, sondern auch der neue LeseModus und der Verlauf angezeigt werden können. In der Seitenleiste lässt sich Google Desktop Browser auch in seiner Gestaltung anpassen.

Mehr Farbe, weniger Third-Party-Cookies

Wer ein neues Tab öffnet und unten rechts die Design-Option „Chrome anpassen“ auswählt, kann hier nun zwischen unterschiedlichen Designvorlagen wählen, aussuchen, ob neue Tabs eigene Verknüpfungen anzeigen und auch festlegen, ob ein heller oder ein dunkler Modus im Alltagseinsatz bevorzugt wird.

Innerhalb des Chrome Browsers lassen sich die Neuerungen durch einen Besuch des internen Links chrome://whats-new/ anzeigen.

Was die technischen Neuerungen von Chrome 120 angeht, empfehlen wir diese Übersicht von Adriana Jara.