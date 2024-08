Google Chrome erhält drei neue KI-Funktionen – Google Lens inklusive

Googles Safari-Konkurrent Chrome erhält drei neue KI-Funktionen, die das Surfen im Web erleichtern sollen. Diese Features beinhalten die Nutzung von Google Lens auf dem Desktop, den Vergleich von Produkten über mehrere Tabs hinweg und eine erweiterte Suche in der Browserhistorie.

Die Neuerungen sollen im Laufe der kommenden Wochen ausgerollt werden und neue Argumente für den Einsatz des Browser-Platzhirschen liefern.

Google Lens für den Desktop

So soll die Funktionalität von Google Lens, die bereits auf Mobilgeräten verfügbar ist, auch auf den Desktop-Browser ausgeweitet werden. Nutzer können zukünftig den Google Lens-Button in der Adressleiste auswählen und damit Bilder, Texte oder Objekte auf Webseiten analysieren.

Nach der Auswahl eines Bereichs werden im Seitenpanel visuelle Übereinstimmungen und relevante Ergebnisse angezeigt. Diese Funktion erlaubt es zudem, Suchanfragen durch zusätzliche Details wie Farbe oder Marke zu verfeinern.

Tab Compare: Produkte vergleichen

Das neue „Tab Compare“-Feature soll das Online-Shopping erleichtern. Nutzer, die oft zwischen verschiedenen Tabs hin- und herwechseln, um Produkte zu vergleichen, erhalten in Zukunft eine künstliche Intelligenz-generierte Übersicht über die in den unterschiedlichen Tabs geöffneten Produkte. Diese Übersicht umfasst Produktdetails, Spezifikationen, Preise und Bewertungen und wird in einem einzigen Tab zusammengefasst.

Das „Tab Compare“-Feature wird vorerst nur in den Vereinigten Staaten verfügbar sein.

KI-Verlaufssuche

In den kommenden Wochen soll der Verlauf des Internetbrowsers durch eine künstliche Intelligenz-gestützte Suchfunktion erweitert werden, die Eingaben in natürlicher Sprache auswertet. Nutzer können dann Anfragen wie “Welches Eiscafé habe ich letzte Woche angesehen?” eingeben, und Chrome zeigt die relevanten Seiten aus dem persönlichen Verlauf an. Die erweiterte Browserhistorie ist optional und kann in den Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden. Google betont zudem, dass die Funktion keine Daten aus dem Inkognito-Modus einbezieht.