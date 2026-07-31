Penvyn bringt die FRITZ!Box-Anrufliste auf den Mac

Mit Penvyn steht eine neue Mac-Anwendung bereit, die Anrufe einer FRITZ!Box übersichtlich auf dem Desktop darstellen und verwalten soll. Die App verbindet sich direkt über das lokale Netzwerk mit dem Router und zeigt eingehende, ausgehende, verpasste sowie besetzte Anrufe an.

Penvyn richtet sich vor allem an Nutzer, die ihre Festnetztelefonie regelmäßig am Mac im Blick behalten möchten. Dazu zählen etwa Selbstständige, kleine Büros, Praxen und Beschäftigte im Homeoffice. Die Oberfläche bündelt Anruflisten, Gesprächsnotizen und offene Rückrufe in einem eigenständigen Arbeitsbereich.

Live-Anzeige, Kontakte und Gesprächsnotizen

Bei einem eingehenden oder ausgehenden Gespräch kann Penvyn eine Mitteilung auf dem Mac anzeigen. Ein optionales Symbol in der Menüleiste informiert über den Verbindungsstatus und weist mit einem Zähler auf neue verpasste Anrufe hin. Namen werden über die Kontakte des Macs oder das Telefonbuch der FRITZ!Box zugeordnet. Mac-Kontakte erhalten beim Abgleich Vorrang.

Die Anrufliste lässt sich nach Gesprächsart filtern und nach Namen, Rufnummern, Geräten, Leitungen oder Notizen durchsuchen. Zu jedem Gespräch können lokal gespeicherte Anmerkungen hinterlegt werden. Zusätzlich gibt es einen Rückrufstatus, mit dem noch nicht erledigte Rückmeldungen gesammelt angezeigt werden.

Über ein Kontextmenü lassen sich Rufnummern kopieren, im Internet suchen oder als neuer Kontakt übernehmen. Unbekannte Nummern können außerdem in die Rufsperrliste der FRITZ!Box aufgenommen werden. Bereits eingerichtete Sperren zeigt die Anwendung in einer eigenen Übersicht an und kann unterstützte Einträge nach einer Bestätigung wieder entfernen.

Mehrere Routerprofile und lokale Datenspeicherung

Wer eine FRITZ!Box zu Hause und eine weitere im Büro verwendet, kann mehrere Profile anlegen. Beim Start prüft Penvyn, welcher Router im aktuellen Netzwerk erreichbar ist, und stellt die Verbindung automatisch her. Anruflisten, Notizen und Rückrufmarkierungen werden dabei getrennt für jedes Profil verwaltet.

Optional ergänzt die App deutsche Festnetznummern um Ortsangaben. Wird im jeweiligen Routerprofil eine Vorwahl hinterlegt, können auch lokal gewählte Nummern ohne Vorwahl vollständig dargestellt werden. Für die weitere Auswertung lässt sich die Anrufliste als CSV-Datei exportieren.

Anrufdaten und Notizen verbleiben laut Anbieter auf dem Mac. Die Zugangsdaten der FRITZ!Box werden im macOS-Schlüsselbund gespeichert, Kontakte ausschließlich für die Zuordnung von Namen gelesen. Auch der Diagnoseexport für Supportanfragen kommt ohne Rufnummern, Kontaktdaten, Notizen, Profilnamen oder Zugangsdaten auskommen.

Penvyn ist in Version 1.0 im Mac App Store erhältlich. Die Anwendung wird ohne Werbung und In-App-Käufe angeboten. Eine zeitlich begrenzte oder funktional eingeschränkte Testversion steht derzeit nicht bereit. Der in Koblenz ansässige Entwickler Sebastian Röring prüft nach eigener Aussage jedoch, ob sich eine solche Möglichkeit künftig ergänzen lässt.