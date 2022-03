Google Authenticator unterstützt iPad-Multitasking

Der Google Authenticator kommt auf iPhone und iPad seit jeher recht spartanisch und zweckgebunden daher. Die neu veröffentlichte Version 3.4.0 bringt für Benutzer der App auf dem iPad allerdings willkommene Funktionserweiterungen. So unterstützt die Anwendung jetzt nicht nur die Multitasking-Funktionen von iPadOS wie etwa das Arbeiten mit zwei Apps nebeneinander, sondern damit verbunden auch die Eingabe von Einmalpasswörtern für die OTP-Authentifizierung per Drag-and-Drop.

Insert

You are going to send email to