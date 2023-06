Glide: Mac-App statt Finger auf dem Monitor

In den Einstellungen der Glide-App lässt sich das Auftreten der Anwendung zudem granular an den eigenen Geschmack anpassen. Hier kann nicht nur die Art der Texthervorhebung gewählt, sondern auch entschieden werden, welche Farbe zum Abdimmen des Displays genutzt und mit welcher Transparenz diese aufgetragen werden soll.

Der Fokusbereich folgt dabei dem Mauszeiger, was das Abfahren auch längerer Texte sehr komfortabel macht. Der Mauszeiger muss lediglich auf einer vertikalen Linie nach unten beweg werden, um den Lesebereich so gesondert hervorzuheben.

Nach der Installation legt die nur fünf Megabyte kleine Mac-Anwendung dazu einen eigenen Konfigurationsbereich in der Mac-Menüleiste ab, in dem ihr als allererstes einen Tastatur-Kurzbefehl für die Aktivierung der Hilfslinie konfigurieren solltet. Wir haben uns für Command + Alt + Control + H entschieden.

Wer sich daran gewöhnt hat, beim Lesen von Büchern, Magazinen oder Zeitungen an der aktiven Zeile mit dem Zeigefinger entlang zu streichen, der sollte einen Blick auf die kurzfristig kostenlose Mac-Applikation Glide werfen. Diese bietet eine digitale Umsetzung der klassischen Lesehilfe an.

