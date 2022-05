Gladbeck und Mr. Bean: Das zeigt Netflix im Juni 2022

Zudem schickt der Video-Streaming-Dienst in „Man vs. Bee“ den britischen Komiker Rowan Atkinson („Mr. Bean“) in den Ring und lässt diesen in einer fast stummen Comedy gegen eine Biene kämpfen.

Mit „Borgen – Macht und Ruhm“ nimmt Netflix die dänische Polit-Thriller-Serie über die Karriere der fiktiven Außenministerin Birgitte Nyborg in den eigenen Katalog auf. Wer die Serie bei ARTE noch nicht gesehen hat, sollte sich den spannenden Thriller über einen Öl-Konflikt in Grönland vormerken.

