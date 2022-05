Mac-Tipp: Schneller zu ungewöhnlichen Buchstaben

Wenn ihr Buchstaben wie A, C, E, I, O, S, U oder Y lange gedrückt haltet, blendet der Mac ein Auswahlmenü ein, das euch aus einer Handvoll möglicher Buchstaben per Mauszeiger oder über das Anschlagen der korrespondierenden Zahlentaste wählen lässt.

Was den Zugriff auf diakritische Zeichen angeht, also auf Buchstaben an denen zusätzlich kleine Zeichen wie Punkte, Striche, Haken, Bögen oder Kreise angebracht sind, die in anderen Sprach ebenso wichtig sind wie die Doppelpunkte auf unseren Umlauten, hilf ein anderes Bordmittel. Dieses ist zudem einfach zu erreichen.

