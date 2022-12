Geplante Sprachbefehle: Alexa-Kommandos mit Zeitbezug

So versteht Alexa zwar das Kommando „Alexa, Schalte das Licht in 5 Minuten aus!“ ist mit dem nahezu baugleichen Satz „Alexa, Schalte das Licht für 5 Minuten an!“ aber nach wie vor überfordert.

Eben solche Alexa-Kommandos mit Zeitbezug führen bei ersten Anwendern jetzt zu den gewünschten Ergebnissen. So meldet ifun.de-Leser Jan Erfolg mit den „planbaren Befehlen“, merkt aber an, dass implizierte Zeitlimits noch immer nicht unterstützt werden.

So sollten Sprachbefehle nicht mehr nur in der Gegenwart funktionieren, sondern auch das Vorausplanen von Smart-Home-Aktionen zulassen. Zwar nur innerhalb eines 24-stündigen Zeitfensters, aber immerhin.

Insert

You are going to send email to