Updates werten Echo Studio und Alexa-Sprachbefehle auf

Im Zusammenhang mit den für diesen Monat angekündigten diversen neuen Hardware-Produkten von Amazon ist das Update für den Echo Studio ein wenig untergegangen. Die interessante Ankündigung war hier nicht die Tatsache, dass der Lautsprecher ab sofort auch in Weiß erhältlich ist, sondern das damit verbundene Update für die Audio-Leistung der Geräte.

Unter der Haube ist der weiße Echo Studio mit dem schon seit 2019 erhältlichen schwarzen Modell komplett identisch. Dementsprechend dürften es sich Kaufinteressenten aktuell auch zweimal überlegen, ob sie zu dem für 199 Euro angebotenen neuen Modell in Weiß greifen, oder den im Moment auf 149 Euro reduzierten schwarzen Echo Studio nehmen.

Amazon hat im Zusammenhang mit der Vorstellung des weißen Echo Show zwar Verbesserungen angekündigt, diese erfahren die alten schwarzen Modelle aber ebenso wie die neue Version in Weiß. Per Update soll die von Amazon verbesserte Technologie zur räumlichen Audioverarbeitung auch die bestehenden Geräte aufwerten. Amazon will insbesondere die ohnehin schon sehr guten Raumklangeigenschaften des Lautsprechers zusätzlich aufwerten.

Wie bei einem Hi-Fi-Stereo-System sind Stimmen in der Mitte präsenter und im Stereopanorama verteilte Instrumente besser an den Rändern definiert. Die Erweiterung des Frequenzbereichs sorgt dafür, dass Mitten klarer wiedergegeben werden und der Bass tiefer geht. Diese Upgrades ergänzen die Audio-Formate Dolby Atmos und Sony 360 Reality Audio, die Echo Studio bereits unterstützt.

Wann das Update konkret auf den bereits ausgelieferten Geräten aufschlägt, ist bislang nicht klar. Es ist auch damit zu rechnen, dass Amazon die Aktualisierung wieder in mehreren Wellen auf die Endkunden verteilt.

Alexa-Kommandos auf Uhrzeit oder Dauer bezogen

In den kommenden Monaten sollen zudem alle Alexa-Geräte eine willkommene Funktionserweiterung erhalten. Verbundene Smarthome-Geräte werden sich künftig per Sprachbefehl zu einer bestimmten Uhrzeit oder nach einer bestimmten Dauer ein- oder ausschalten lassen. Der gewählte Zeitrahmen kann dabei bis zu 24 Stunden in der Zukunft liegen. Als Beispiele für die damit verbundenen Verwendungsmöglichkeiten nennt Amazon die Sprachkommandos „Alexa, schalte das Licht in 10 Minuten aus“ oder „Alexa, schalte die Kaffeemaschine um 7 Uhr an“.