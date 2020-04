Gemeinsam streamen: Netflix, Spotify und Syncplay für VLC

Folgende Aufgabenstellung: Mindestens zwei Personen in mindestens zwei unterschiedlichen Haushalten wollen Medien gemeinsam konsumieren, vielleicht ein FaceTime-Gespräch oder einen Skype-Anruf nebenbei laufen lassen und Musik bzw. Filme synchron genießen. Was tun?

Liegen die zur Abendunterhaltung ausgewählten Inhalte auf Netflix, lassen sich die Videos mit Hilfe der Browser-Erweiterung Netflix Party synchronisieren. Spotify-Nutzer, die nicht warten wollen bis die Skandinavier ihre eigene Lösung implementiert haben greifen zu JQBX.

Doch wie lassen sich lokale Inhalte, all jener Videos und Songs synchron abspielen, die weder auf Netflix noch auf Spotify verfügbar sind?

Vorhang auf für Syncplay. Die kostenfreie App synchronisiert Medienplayer wie VLC und mpv über das Internet. Anwender müssen sich lediglich einen Raum- und einen Nutzernamen überlegen und können mit wenigen Mausklicks so eine gemeinsame Stream-Sitzung vorbereiten.

Syncplay synchronisiert die Position und den Wiedergabestatus mehrerer Media Player, so dass die Zuschauer dasselbe zur gleichen Zeit sehen können. Dies bedeutet: wenn eine Person die Wiedergabe pausiert bzw. unterbricht oder innerhalb ihres Media-Players sucht (Positionssprünge), dann wird dies über alle Media-Player, die mit demselben Server verbunden sind und sich im selben „Raum“ befinden repliziert. Wenn eine neue Person hinzukommt, werden diese ebenfalls synchronisiert. Syncplay umfasst auch einen textbasierten Chat, so dass Sie über ein Video diskutieren können, während Sie es sich ansehen (oder Sie können Voice over IP-Software von Drittanbietern verwenden, um über ein Video zu sprechen).