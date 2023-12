Geheimtipp Mindustry: Aufbaustrategie und Tower-Defense

Wer im Laufe der bevorstehenden Feiertage nicht nur mit der eigenen Familie, sondern auch mit besonders viel freier Zeit konfrontiert wird, für den haben wir mit Mindustry eine Computerspielempfehlung aus der Open-Source-Community.

In dem sowohl für den Mac als auch für iPhone und iPad erhältlichen Titel kombinieren Spieler Elemente klassischer Aufbauspiele mit Tower-Defense- und Echtzeitstrategie-Anteilen. In Mindustry will jedoch keine Stadt und kein Vergnügungspark erschaffen werden, in dem Science-Fiction-Titel geht es um Fabrikbau.

Fabriken bauen, Feine abwehren

Spieler erstellen komplexe Versorgungsketten, um ihre Geschütztürme mit Munition zu versorgen, Materialien für den Bau zu produzieren und Einheiten zu konstruieren. Diese Einheiten können dann wiederum eingesetzt werden, um feindliche Basen zu erobern und die eigene Produktion auszuweiten.

Während ihr eure Kernbasis gegen Wellen von Angreifern verteidigt, könnt ihr allein oder im plattformübergreifenden Multiplayer-Runden mit Freunden durch die Kampagne spielen oder euch in teambasierten PvP-Matches herausfordern.

Mindustry wird mit einer deutschen Benutzeroberfläche ausgeliefert und lässt sich auf itch.io entweder kostenlos oder zum „Zahle, was du willst“-Preis auf den Mac laden.

Über 250 Technologieeinheiten zum Erforschen

Die Mac-Anwendung, die hier zum Download angeboten wird, muss beim ersten Ausführen per Rechtsklick gestartet werden, ist nur 100 MB groß und läuft sehr performant. Für die Mobilgeräte-Ausgabe, die sich auf iPhone oder iPad installieren lässt, werden zwei Euro fällig. Weitere In-App-Käufe kennt die Anwendung allerdings nicht.

Im Laufe der Singleplayer-Kampagne lernt ihr in Mindustry über 250 unterschiedliche Technologieeinheiten kennen, die es zu Fabriken und Versorgungsketten zusammenzusetzen gilt und werdet mit mehr als 50 Feind-Typen konfrontiert.

Mindustry wurde im September 2019 erstveröffentlicht, die aktuelle Version 7 wurde im September dieses Jahres zum Download bereitgestellt.