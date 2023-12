Neu in macOS Sonoma: „Automatisch ausfüllen“ auch manuell

Wer sich auf Apples Passwort-Verwaltung verlässt, der freut sich in der Regel über einen sehr reibungslosen Login – sowohl in Nutzerkonten auf angesteuerten Webseiten als auch installierten Applikationen auf Mac, iPad und iPhone.

Per Kontextmenü zum Passwort

Hier erkennen das Betriebssystem und Apple Safari Browser, entsprechende Login-Formulare, tragen die gesicherten Kontodaten automatisch ein und senden das Formular anschließend ab.

Probleme machen dabei jedoch all jene Webseiten, die sich nicht hundertprozentig an die Standardvorgaben halten und so Login-Bereiche anbieten, die von Safari, iOS oder macOS nicht automatisch erkannt werden.

„Automatisch ausfüllen“ auch manuell

macOS 14 Sonoma, iPadOS 17 und iOS 17 haben auf diesen Umstand mit einem neuen Autofill-Modus reagiert, der den Zugriff auf die automatische Funktion auch in all jenen Situationen ermöglicht, in denen diese eben nicht automatisch aktiviert wird.

So verfügen die Kontextmenüs auf Apples Endgeräten jetzt über den neuen Menüpunkt „Automatisch ausfüllen“, der auf dem Mac per Rechtsklick in nahezu jedem Textfeld zu Tage gefördert werden kann. Auf dem iPad oder iOS müssen entsprechende Formularfelder einfach etwas länger gedrückt beziehungsweise mit zwei Fingern angetippt werden, um das Kontextmenü einzublenden.

Am Mac per Rechtsklick

Anschließend lässt sich auf das komplette Archiv der persönlichen Zugangsdaten zugreifen. Diese können durchsucht, angezeigt, einzeln ausgewählt und zum Ausfüllen genutzt werden.

So kommt man in der Regel an einem Abstecher in den Passwort-Bereich der Betriebssysteme vorbei und kann aus nahezu allen Anwendungen heraus schnell einen Blick auf die gesicherten Zugangsinformationen beliebiger Webseiten und Dienste werfen.