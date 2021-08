Geheimtipp: Kostenloser Video-Editor „VN“ frisch aktualisiert

Die Anwendung lässt sich zum Schneiden, Rotieren, Trimmen, Beschleunigen, Umkehren, Arrangieren und Filtern von Videomaterial nutzen. Gesonderte Spuren für Grafiken, Audiomaterial und Titel werden im Editor übersichtlich dargestellt. Einziger „Haken“, wenn man so will: Exportierte Videos haben den Hinweis auf die VN-Applikation im Abspann.

Der Video-Editor besetzt die Nische, die früher mal konkurrenzlos von iMovie belegt war und bietet einen einfach zu verstehenden Video-Editor an, der sich nach wie vor kostenfrei einsetzen lässt. Die App gestattet zwar den optionalen Login, setzt aber keinen Account-Zwang durch und kann so auch ganz unverbindlich zum Bearbeiten eigener Videos genutzt werden

