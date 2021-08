Safari-Erweiterung BrowserGuard: Im ersten Anlauf abgelehnt

Das für seine Antiviren-Programme bekannte Software-Studio Malwarebytes bietet seine Browser-Erweiterung BrowserGuard nun auch in einer Version für Apples Safari-Browser an. Bevor es das 40 Megabyte kleine Plugin jedoch in den Mac-App-Store schaffte wurde die Erweiterung von Apple abgelehnt.

We had a free Safari app extension rejected by an App Store reviewer last night, because such software is only allowed from “reputable companies.”

I’ll be fighting this HARD today. The App Store review process needs some serious improvements.

— Thomas Reed (@thomasareed) July 29, 2021