GB Interceptor: Selbstbau-Adapter streamt Gameboy-Spiele

Staacks ist es so gelungen einen Display-Stream von Gameboy abzugreifen, ohne dafür irgendwelche Modifikationen oder Hardware-Eingriffe am Handheld-Klassiker selbst vorzunehmen und, fast noch beeindruckender, ohne jegliches Wissen über die Nutzung des Steuerkreuzes und der am Gerät angebrachten Tasten.

Um dies zu ermöglichen greift Staacks die Kontakte der eingesteckten Spiele-Cartridge ab und nutzt (grob vereinfacht) das Herz des Raspberry Pi-Bastelcomputers, um alle Speicherzugriffe und Ereignisse in Echtzeit zu notieren. Die Ereignisse werden dann von einem ebenfalls selbst geschriebenen Emulator ausgewertet, der den Displayinhalt des Gameboys parallel zum eigentlichen Spielgeschehen in Software nachbaut und diesen als Stream ausgibt.

Staacks hat mit dem GB Interceptor einen Adapter erschaffen, der zwischen den Gameboy und dessen Spiele-Cartridges gesteckt wird und seinerseits einen USB-C-Anschluss besitzt, der das Livebild des eingesteckten Spiels, wie eine Webcam, an den verbundenen Rechner streamt und hier die Aufzeichnung oder die Übertragung von Spielen in Echtzeit zulässt.

Dass was der Soft- und Hardware-Entwickler Sebastian Staacks unter der Überschrift GB Interceptor abgeliefert hat ist zu gleichen Teilen unnütz wie bewundernswert und hat uns so gut gefallen, dass wir euch den Blick auf das eingebettete Vorstellungs-Video ans Herz legen wollen.

