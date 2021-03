Fußball: MagentaTV zeigt EM 2020, WM 2022 und EM 2024 live

Die Deutsche Telekom wird die wichtigen Internationalen Fußball-Wettbewerbe bis einschließlich der Europameisterschaft 2024 live auf MagentaTV ausstrahlen.

Dies gab der Bonner Netzbetreiber heute bekannt und informiert im gleichen Atemzug darüber, dass man sich mit ARD und ZDF einig geworden sei, was die Ausstrahlung ausgewählter Begegnungen im Programm der Öffentlich-Rechtlichen angeht.

Auch ARD und ZDF dürfen übertragen

So sollen nach Angaben der Telekom 10 Länderspiele der UEFA Europameisterschaft 2020 und 16 Spiele FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zwar ausschließlich im TV-Angebot der Telekom zu sehen sein, dafür dürfen ARD und ZDF ihrerseits jedoch 34 der 51 Spiele der Europameisterschaft 2024 live zeigen. Die Rechte für die 17 weiteren Begegnungen hat sich der Privatsender RTL gesichert.

Die Telekom wird die Europameisterschaft 2020, die bekanntlich auf den Sommer 2021 verschoben wurde, in vier Kanälen streamen. Zwei liefern das Bild in Full-HD, zwei zeigen in einer Auflösung mit UHD.

Damit verspricht die Telekom der einzige Anbieter zu sein, der alle Spiele live und in UHD zeigt. Das Live-Programm der Europameisterschaft 2020 soll dabei bis zu 10 Stunden am Tag angeboten werden.

MagentaTV auch ohne Telekom-Anschluss

Was viele Anwender noch nicht auf dem Schirm haben: Der Streaming-Dienst MagentaTV lässt sich auch ohne Telekom-Anschluss unabhängig vom Internetanbieter buchen und nutzen.

Die Telekom verlangt für MagentaTV Smart 10 Euro im Monat, setzt allerdings auf eine geradezu unverschämt lange Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Wer monatlich kündigen können möchte, kann dies mit MagentaTV Flex. Hier werden zwar ebenfalls 10 Euro im Monat fällig, dafür fehlt dem Flex-Tarif der TVNow-Premiumzugang der im Smart automatisch inkludiert ist.