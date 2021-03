Disney+ im Telekom-Jahresabo für 5 Euro im Monat

Telekom-Kunden können Disney+ künftig zum Monatspreis von nur 5 Euro buchen. Der Sonderpreis wird bei Abschluss eines Jahresabos in Kürze als offizielles Angebot bereitstehen.

Disney+ hat ja kürzlich erst nicht nur sein Angebot um die Inhalte von „Star“ erweitert, sondern auch den Preis für das Streaming-Abonnement angezogen. Telekom-Kunden bezahlen statt der regulär mittlerweile fälligen 8,99 Euro allerdings nur 7 Euro pro Monat. Vom 7. April an will die Telekom zudem die Möglichkeit zum Jahresabo bieten, für 12 Monate Disney+ bezahlt man dann insgesamt nur 60 Euro, also 5 Euro pro Monat.

Disney+ ging ursprünglich mit einem offiziellen Monatspreis von 6,99 Euro an den Start. Am 23. Februar kamen mit „Star“ die international teils unter dem Label „Hulu“ vermarkteten, vorrangig auf Erwachsene zielenden Film- und Serieninhalte der Disney-Gruppe hinzu. Eine nicht nur zahlenmäßig, sondern auch mit Blick auf die Inhalte nennenswerte Erweiterung, die sich in einer Preiserhöhung auf monatlich 8,99 Euro beziehungsweise 89,90 Euro im Jahr niederschlug.

Kunden mit einem Mobilfunk- oder Festnetzvertrag bei der Telekom durften mit dem ab 1. Mai gültigen Monatspreis in Höhe von 7 Euro ohnehin schon auf ein attraktiveres Angebot blicken, als dies bei Disney selbst der Fall ist. Mit der kommenden Jahresoption wird die Buchung im Paket mit einem Vertrag bei der Telekom noch attraktiver. Allerdings verzichtet man damit verbunden auch auf den Luxus der Möglichkeit zur monatlichen Kündigung.

Star ist neben den Inhalten Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic das sechste Standbein im Unterhaltungsangebot von Disney+. Laut Anbieter geht damit nicht nur vom Start weg eine Erweiterung um mehrere Hundert TV-Filme und Serien einher, sondern es sollen auch regelmäßig weitere Inhalte hinzugefügt werden. Das Angebot präsentiert sich bunt gemischt und hält Serienklassiker wie Scrubs, Family Guy oder Akte X ebenso bereit wie Erfolgstitel wie Deadpool, Speed und Stirb langsam.