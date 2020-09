Fußball: DFB-Pokal startet heute auf Amazon und Sky

Heute beginnt die Bundesliga-Saison 2020/21 mit den ersten Begegnungen im DFB-Pokal. An dieser Stelle sei nochmal daran erinnert, dass Amazon sich die Rechte für die Audio-Übertragung gesichert hat und nicht nur alle Spiele der Bundesliga, 2. Bundesliga und des DFB-Pokals, sondern auch alle Spiele der UEFA Champions League mit deutscher Beteiligung live kommentieren wird.

Die Audioinhalte stehen für Amazon-Kunden kostenlos auf Alexa-fähigen Endgeräten sowie über die Amazon Music App auf iOS, Fire-Geräten, Android und dem Desktop zur Verfügung. Mit „Alexa, öffne Live-Fußball“ werden alle verfügbaren Fußball-Inhalte abgerufen, Befehle wie „Alexa, spiel die Bundesliga“, „Alexa, spiel die Amazon-Konferenz“ oder „Alexa, spiel Bayern gegen Schalke“ ermöglichen es, die Inhalte spezifisch abzurufen.

Zum Ende der vergangenen Bundesliga-Saison hat Amazon teils auch Videoübertragungen einzelner Spiele angeboten. Dies ist in der neuen Saison allerdings nicht der Fall. Die Rechte diesbezüglich teilen sich weitgehend Sky und DAZN. Die Pokalbegegnung zwischen MSV Duisburg und Borussia Dortmund am Montag Abend ist ab 20.15 Uhr aber auch in der ARD zu sehen.