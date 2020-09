Disney+ plant „Gruppen-Sessions“ mit sechs weiteren Nutzern

Disney+ will noch in diesem Jahr eine Gruppen-Funktion integrieren. Abonnenten von Disney+ können Filme und Serien dann mit bis zu sechs weiteren Nutzern des Videodienstes „gemeinsam“ streamen.

Die Neuerung erinnert an die Gruppen-Sessions von Spotify oder diverse für Videodienste angebotene Zusatzprogramme wie Netflxparty. Die Tatsache, dass sich Disney selbst um die Integration kümmert, lässt auf eine gelungene Umsetzung hoffen.

Die im Englischen „GroupWatch“ genannte Funktion wird derzeit vorab in Kanada getestet. Laut The Verge plant Disney, die Neuerung im Herbst für weitere Märkte freizugeben. Leider gibt es keine konkreten Informationen zum geplanten Start in einzelnen Ländern wie Deutschland.

Ersten Nutzerberichten zufolge zeigt ein Gruppen-Symbol auf der Wiedergabeseite einzelner Filme an, ob die Funktion für den ausgewählten Film verfügbar ist – Premium-Inhalte wie Mulan bleiben dabei außen vor. Der Anwender kann dann einen Link an bis zu sechs weitere Abonnenten von Disney+ verteilen. Diese können den Film dann gemeinsam online ansehen, der Einladende fungiert dabei als „Steuerzentrale“ und gibt beispielsweise Start und Pausen vor. Die Wiedergabe scheint dabei vom Gerät unabhängig sowohl auf dem großen Bildschirm als auch auf einem Smartphone zu funktionieren.