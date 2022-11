Function Key Pro: Doppelbelegung für Funktionstasten

Die Mac-Applikation Function Key Pro will die Reihe der Funktionstasten nun um eine weitere Funktion ergänzen, die aktiviert wird, sobald eine der Tasten länger gedrückt gehalten wird – und länger meint hier etwa eine Sekunde am Stück.

Einzeln angeschlagen aktivieren diese, abhängig vom Mac-Modell, die jeweils aufgedruckte Funktion. F3 kümmert sich auf dem MacBook Air M1 etwa um die Darstellung der Fensterübersicht Mission Control, F4 ruft die Spotlight-Suche auf und F10 schaltet den Rechner stumm. Wird zusätzlich die FN-Taste gedrückt gehalten, agieren die F-Tasten alle als reguläre Funktionstasten, was in Anwendungen wir dem Terminal hilfreich sein kann.

