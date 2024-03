Zu Ostern: Amazon kündigt „Deal Event“ vom 20. bis 25. März an

Der Onlinehändler Amazon hat eine Verkaufsaktion angekündigt, die zwischen dem 20. und dem 25. März 2024 erhebliche Preisnachlässe auf eine Vielzahl von Produkten gewähren wird, darunter Elektronik-Artikel, Hardware für Haus und Garten, Spielwaren und viele weitere Kategorien.

Die so genannten Oster-Angebote sollen die bevorstehenden Osterfeiertage begleiten und richten sich an alle Amazon Kunden und nicht nur an jene, die bereits über eine kostenpflichtige Prime-Mitgliedschaft verfügen.

Amazon selbst gibt an: „Vom 20. bis 25. März 2024 sind Top-Marken aus allen Kategorien mit bis zu 40 Prozent Rabatt zu besonders niedrigen Preisen erhältlich.“

Amazon-Hardware zu Bestpreisen

Das sechstägige Event ermöglicht es Kunden, von den Angeboten zahlreicher Marken und Händler zu profitieren, wird wie immer aber auch spezielle Angebote für Amazon-eigene Produkte wie Echo, Fire TV-Geräte, Fire-Tablets sowie Sicherheits- und Netzwerkprodukte von Marken wie Ring, Blink und eero beinhalten. Dass die WLAN-Komponenten von eero bereits im Preis gefallen sind, ist uns ja schon gestern aufgefallen.

Grundsätzlich gilt: Wenn ihr im Markt für ein Amazon-Gerät seid (unabhängig davon, ob es sich um ein E-Reader aus dem Kindle-Portfolio oder den runden Echo Dot mit Uhr handelt), solltet ihr euch diesen nie zu regulären Preisen bestellen sondern ausschließlich im Rahmen der regelmäßigen Verkaufs-Events.

Wunschzettel mit Benachrichtigungen

Amazon selbst informiert auf dieser Sonderseite über die Oster-Angebote und ruft bis zum Start der Veranstaltung zur Nutzung des Wunschzettels in der Amazon Applikation auf. Anwender die favorisierte Produkte hier hinterlegt haben, erhalten Benachrichtigungen wenn diese im Rahmen der Osterangebote günstiger angeboten werden.