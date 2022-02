Twelve South BackPack: Eine Ablage für den 24-Zoll iMac

Das BackPack von Twelve South ist in einer weißen und einer schwarzen Variante verfügbar und verzichtet leider auf ein Angebot der von Apple bereitgestellten iMac-Farben. Ausgeliefert wird das Twelve South BackPack mit einem zusätzlichen Kunststoff-Band zum fixieren der auf dem Mini-Regal abgelegten Objekte, das uns an Apples Sport-Armbänder der Apple Watch erinnert hat. Die Bilder in der Hersteller-Galerie geben einen ganz guten Eindruck von den Möglichen Einsatzzwecken des iMac-Kompagnons.

Die Erweiterung soll vor allem für einen aufgeräumten Schreibtisch sorgen und richtet sich an Anwender und Anwenderinnen, die ihre Rechner nicht mit dem Rücken zur Wand platziert haben. Die Möglichkeit die SSD nicht mehr auf den Tisch, sondern wenige Zentimeter darüber verstauen zu können, lässt sich Twelve South allerdings ganz ordentlich bezahlen. 44,99 US-Dollar kostet der BackPack for 24″ iMac – interessierte Anwender aus Deutschland müssen zudem mindestens 18 Dollar für die Lieferung aus den Vereinigten Staaten hinlegen.

Die kleine Hardware-Ablage wird dafür an der Rückseite des 24-Zoll iMac angebracht und hält über einen Clip der in der Kabel-Aussparung des Standfußes fixiert wird. Fertig arretiert lassen sich auf dem Mini-Regalbrett dann SSD-Laufwerke oder USB-C-Hubs unterbringen, die (wenn überhaupt) nur selten von der Maschine getrennt werden müssen.

Der auf Mac- und iPad-Zubehör spezialisierte Anbieter Twelve South hat mit dem BackPack for 24″ iMac eine neue Erweiterung für den 24-Zoll iMac vorgestellt. Diese ergänzt den Desktop-Rechner um einen Platz zur Aufbewahrung von Hubs, externen Festplatten und sonstigen Erweiterungen, die zwar in der Nähe des eigenen Rechners platziert werden sollen, aber nicht unbedingt im Blick behalten werden müssen.

Insert

You are going to send email to