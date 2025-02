Alexa+: Preisgestaltung, Verfügbarkeit und kompatible Geräte

Amazon hat auf seinem jährlichen „Devices & Services“-Event in New York die neue Version seiner neuen Sprachassistenz Alexa+ vorgestellt. Der Dienst wird für Prime-Mitglieder kostenlos sein, während andere Nutzer 19,99 US-Dollar pro Monat zahlen müssen.

The latest evolution of generative AI is here. Meet Alexa+, our smartest, most conversational, and personalized AI assistant to date.

Alexa+ is designed to leverage state-of-the-art architecture that connects LLMs, agentic capabilities, third-party services, and more to your… pic.twitter.com/HlpbfGmfCL

— Amazon (@amazon) February 26, 2025