Frostpunk 2: Die Aufbau-Simulation geht in die nächste Runde

Die Entwickler von 11 bit studios haben wir insbesondere aufgrund ihres außergewöhnlichen Antikriegsspiels „This War of Mine“ in Erinnerung. In dem Simulationsspiel nimmt man nicht wie gewöhnlich die Rolle von Elite-Soldaten ein, sondern agiert in einer Gruppe von Zivilisten, die ums Überleben kämpfen und sich auf der permanenten Suche nach Nahrung und Medikamenten befinden.

Die Spiele aus der „Frostpunk“-Reihe erinnern ein wenig an diesen Handlungsstrang. Als Aufbausimulation konzipiert, sieht man sich hier mit den Auswirkungen einer Naturkatastrophe konfrontiert. In Folge eines Vulkanausbruchs leidet die Welt unter einer Kältewelle, während man als Spieler gefordert ist, die Infrastruktur am Laufen zu halten und dafür zu sorgen, dass die notwendigen Ressourcen verfügbar sind.

Frostpunk 2 handelt in der fiktiven Stadt New London. Aufgabe des Spielers ist es, die Stadt zu erweitern und zu bevölkern. Damit dies gelingt, wird ein funktionierender Kreislauf aus Angebot und Nachfrage vorausgesetzt. Eine Besondere Herausforderung ist es angesichts des anhaltenden vulkanischen Winters, die Bürger der Stadt mit ausreichend Heizmaterialien und Nahrungsmitteln zu versorgen. Zudem muss man sich auch mit Faktoren wie politischer Einflussnahme und der Organisation der Bürger in Fraktionen, die jeweils ihre speziellen Interessen verfolgen, auseinandersetzen.

Für 44,99 Euro im Mac App Store

„Frostpunk 2“ ist am Wochenende in Versionen für den Mac und für Windows-PCs erschienen. Das Spiel lässt sich zum Preis von 44,99 Euro wahlweise im Mac App Store oder bei Steam erwerben.

Werft vor dem Kauf aber unbedingt einen Blick auf die Systemanforderungen. Für das Spiel auf dem Mac ist zwingend ein mit einem M1 oder einem neueren Prozessor von Apple ausgestatteter Rechner erforderlich. Softwareseitig wird mindestens macOS 14.5 vorausgesetzt.