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USB-Adapter nutzt erstmals auch das 6-GHz-Band

FRITZ!WLAN Stick 6700 bringt Wi-Fi 7 auf ältere Rechner
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FRITZ! erweitert sein WLAN-Portfolio um einen neuen USB-Adapter für Windows-PCs und Notebooks. Der FRITZ!WLAN Stick 6700 soll Bestandsgeräten den Zugang zu Wi-Fi 7 ermöglichen, ohne dass interne Hardware ausgetauscht werden muss. Für Nutzer, die bereits einen aktuellen Router besitzen, könnte dies eine einfache Möglichkeit sein, ältere Rechner auf den neuesten WLAN-Standard zu bringen.

FRITZWLAN Stick 6700 Lifestyle 03

Der Stick wird per USB angeschlossen und unterstützt neben den klassischen Frequenzbereichen bei 2,4 und 5 GHz auch das 6-GHz-Band. Dieses zusätzliche Frequenzspektrum gilt als einer der wichtigsten Bausteine aktueller WLAN-Generationen, da dort deutlich weniger konkurrierende Geräte unterwegs sind. Gerade in dicht besiedelten Wohngebieten kann dies für stabilere Verbindungen sorgen.

Wi-Fi 7 setzt auf mehrere Funkbänder gleichzeitig

Technisch basiert der FRITZ!WLAN Stick 6700 auf einem Triband-Aufbau. Er kann gleichzeitig mit mehreren Frequenzbändern arbeiten und unterstützt die Wi-Fi-7-Funktion MLO. Dabei werden Daten parallel über unterschiedliche Funkkanäle übertragen.

Für Anwender bedeutet dies vor allem eine höhere Ausfallsicherheit und geringere Verzögerungen. Davon profitieren etwa große Datensicherungen auf ein NAS-System, der Zugriff auf Netzwerkfestplatten oder umfangreiche Downloads.

FRITZWLAN Stick 6700 Lifestyle 01 (1)

Die maximale Datenrate gibt FRITZ! mit bis zu 2,88 GBit/s im 5- und 6-GHz-Band an. Solche Werte werden in der Praxis zwar selten erreicht, zeigen aber, dass der Adapter vor allem für moderne Router ausgelegt ist.

Ergänzung für das wachsende Wi-Fi-7-Angebot

Der neue Stick ergänzt ein FRITZ!-Portfolio, das seit einiger Zeit schrittweise auf Wi-Fi 7 umgestellt wird. Auf ifun.de hatten wir bereits über die FRITZ!Box 6670 Cable mit Wi-Fi 7 berichtet. Im Juni folgte der Hinweis auf neue Wi-Fi-7-Router und das WLAN-Mesh-Set 4200. Zuletzt hatte FRITZ! zudem den FRITZ!Repeater 6700 Pro angekündigt, der ebenfalls Wi-Fi 7 und das 6-GHz-Band unterstützt .

Der neue WLAN-Stick richtet sich nun an Nutzer, deren Rechner noch kein Wi-Fi 7 unterstützen. Die Installation soll ohne separate Treiber erfolgen, da diese direkt auf dem Stick hinterlegt sind. Unterstützt werden Windows 10 und Windows 11. Die vollständige Wi-Fi-7-Funktionalität steht allerdings nur unter Windows 11 zur Verfügung. Was die Nutzung am Mac angeht, warten wir derzeit noch auf eine Antwort von FRITZ!.

Zum Lieferumfang gehören neben einem USB-C-Adapter auch ein Standfuß mit Verlängerungskabel, um den Stick bei Bedarf an einer günstigeren Position für den WLAN-Empfang aufzustellen. Der FRITZ!WLAN Stick 6700 ist laut Hersteller ab sofort erhältlich und kostet 65 Euro.
16. Juni 2026 um 18:18 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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