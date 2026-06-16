Microsoft Surface: Die neuen Modelle werden deutlich teurer

Microsoft hat neue Varianten des Surface Laptop und des Surface Pro vorgestellt. Die Geräte bringen schnellere Prozessoren und bleiben beim bekannten Surface-Design, fallen aber vor allem durch ihre Preisgestaltung auf.

Während Apple mit dem neuen MacBook Neo zuletzt bewusst ein günstigeres Einstiegsmodell platziert hat, rückt Microsoft seine aktuellen Surface-Modelle weiter in höhere Preisbereiche.

Ab 585 Euro: MacBook Neo fällt auf neuen Bestpreis

Das Surface Laptop 8 startet in Deutschland mit 13,8 Zoll bei 1.699 Euro. Die 15-Zoll-Version kostet mindestens 1.799 Euro. Das Surface Pro kostet in der 13-Zoll-Ausführung 1.599 Euro und bewegt sich damit ebenfalls im gehobenen Bereich.

Damit setzt Microsoft seine Surface-Reihe klar oberhalb klassischer Einsteiger-Notebooks an und überlässt das günstigere Segment dem weiterhin erhältlichen 13-Zoll-Surface-Laptop mit Snapdragon X Plus, der ab 994 Euro angeboten wird.

Apple setzt unten an, Microsoft zieht nach oben

Aus Sicht vieler Mac-Nutzer ist die Entwicklung interessant. Apple hat seine MacBook-Reihe zuletzt stärker nach unten geöffnet und mit dem MacBook Neo ein Gerät vorgestellt, das preislich breiter anschlussfähig sein soll. Microsoft geht mit den neuen Surface-Modellen den anderen Weg. Statt den Einstiegspreis zu drücken, werden die leistungsfähigeren Varianten deutlicher vom Basismodell abgesetzt.

Damit verändert sich auch die Vergleichslage. Surface-Geräte waren lange eine Art Windows-Gegenstück zum MacBook, allerdings mit stärkerem Fokus auf Touchbedienung, Stifteingabe und flexible Bauformen. Mit den neuen Preisen konkurrieren Surface Laptop 8 und Surface Pro 12 nun direkter mit den höherwertigen MacBook Pro-Konfigurationen. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob Windows auf ARM für alle Nutzer bereits dieselbe Selbstverständlichkeit erreicht hat wie Apples eigene M-Prozessoren im Mac.

Bekannte Hardware mit neuen Leistungsreserven

Technisch setzen die neuen Surface-Modelle auf Qualcomms Snapdragon-X2-Plattform. Microsoft verspricht vor allem mehr Grafikleistung und weiterhin lange Akkulaufzeiten. Beim Surface Laptop nennt der Hersteller bis zu 20 Stunden lokale Videowiedergabe, beim Surface Pro bis zu 15,5 Stunden. Die tatsächlichen Laufzeiten hängen wie üblich stark von Nutzung, Helligkeit und Funkverbindungen ab.

Abseits der Prozessoren bleiben viele Eckdaten vertraut. Das Surface Laptop der 8. Edition erscheint mit 13,8 und 15 Zoll, nutzt LCD-Displays im 3:2-Format und behält Anschlüsse wie USB-C, USB-A, Kopfhörerbuchse und Surface Connect bei. Das Surface Pro der 12. Edition bleibt ein 13-Zoll-Tablet mit optionaler Tastatur und kann weiterhin mit OLED-Display bestellt werden.

Für Nutzer älterer Intel-Surface-Geräte kann der Sprung auf die neuen Modelle spürbar sein, vor allem bei Akkulaufzeit und Geräuschentwicklung. Besitzer der ersten Snapdragon-X-Generation erhalten dagegen eher eine Modellpflege mit schnellerem Chip und neuen Farben.