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Kurz vor Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Shadows: Finales Update führt die Geschichte zuende
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Mit einem letzten großen Update hat Ubisoft nochmal ein dickes Inhaltspaket für Assassin’s Creed Shadows geschnürt, welches nicht nur die Geschichten der Helden Yasuko und Naoe abschließt, sondern auch einen Haken zum kommenden Remake Black Flag Resynced schlägt.

Kern des Updates ist die letzte Story Erweiterung Black Tides, die noch einmal rund zwei Stunden Spielinhalt mitbringt. Darüber hinaus erwartet euch neben einem dritten „Modern Day Rift“ auch noch ein neuer Herausforderungsmodus. In fünf Arenen müsst ihr euch jeweils einer Reihe Herausforderungen mit steigenden Schwierigkeitsgraden stellen, deren erfolgreicher Abschluss mit neuen Skins und Waffen entlohnt wird.

ASCH Screenshot BlackTides Beach

Um die neue Story Quest Black Tides spielen und damit die Geschichte von Shadows abschließen zu können müsst ihr natürlich zuerst die Story des Hauptspiels und die der beiden kostenlosen Storyupdates „A Critical Encounter“ und „A Puzzlement“ abschließen. Die optionale Erweiterung Klauen von Awaji wird hingegen nicht vorausgesetzt.

Kein Black Flag für den Mac

Das Remake des beliebten Assassin’s Creed Black Flag erscheint bereits am 9. Juli für Windows, Xbox und Playstation. Im Gegensatz zu Shadows wird es von Black Flag Resynced jedoch leider keine Mac Version geben. Abhilfe schaffen hier zum Glück Cloud Gaming Dienste wie etwa GeForce Now, welches das Remake pünktlich zum Start unterstützen wird.

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