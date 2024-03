FRITZ!Box unter Beschuss: Gescheiterte Anmeldeversuche von 193.46.255.151

Die Ereignisprotokolle der eigenen FRITZ!Box sollten im besten Fall so gut wie keine Einträge beinhalten. Hier und da darf der eigene Router gerne mal über einen kurzzeitigen Internetausfall informieren, melden, wenn sich Benutzer an der FRITZ!Box-Oberfläche angemeldet haben und darüber Auskunft geben, welche Portfreigaben gerade aktualisiert wurden – ansonsten jedoch sollte die im Bereich FRITZ!Box > System > Ereignisse angezeigte Liste aber eigentlich leer bleiben.

FRITZ!Box > System > Ereignisse

Aktuell quellt diese bei vielen Anwendern jedoch schon fast über. Wie mehrere ifun.de-Leser berichten, meldet die Ereignisübersicht eine Vielzahl unautorisierter Login-Versuche, die Kennwörter durchprobieren und sich dabei nicht besonders schlau anstellen.

In den uns vorliegenden Fällen erfolgen die Zugriffe nicht mal von unterschiedlichen IP-Adressen, sondern stets von der selben IP (193.46.255.151). Diese probiert offenbar bekannte Kombinationen aus Passwort und Benutzername durch und hofft dabei auf valide Zugangsdaten für FRITZ!Box-Router zu stoßen.



Eine Technik, die wenig erfolgversprechend aussieht, FRITZ!Box-Besitzer jedoch daran erinnert, dass selbst gesetzte Zugangspasswort noch mal auf seine Festigkeit hin abzuklopfen.

Have I Been Pwned?

Grundsätzlich seid ihr gut damit beraten, in gelegentlichen Abständen die Webseite Have I Been Pwned zu besuchen und hier die eigenen E-Mail-Adressen und Zugangsdaten auf deren Verbreitung im Darknet hin zu überprüfen. „Have I Been Pwned?“ sammelt die Inhalte aus bekannt gewordenen Datenlecks und gleicht diese mit euren Eingaben ab. Sollten eure Zugangsdaten bei einem Hack in der Vergangenheit abhandengekommen sein, informiert „Have I Been Pwned?“ hier entsprechend tätig zu werden.

Die Zunahme von Zugriffsversuchen auf FRITZ!Box Router sind an sich erst mal kein Grund zur Sorge, es kann jedoch nicht schaden, die fragliche IP-Adresse zu blocken, um so erst gar keine bzw. keine weiteren Login-Versuche mehr zuzulassen.