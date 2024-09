FRITZ!Box-Personalie: Web.de-Mann ist neuer AVM-Chef

Der Berliner Netzwerkausrüster AVM, hierzulande vor allem für seine FRITZ!Box-Produkte bekannt, stellt sich an der Spitze neu auf. Ab dem 30. September 2024 übernimmt Jan Oetjen die Rolle des CEO und tritt damit die Nachfolge von Johannes Nill an, der das Unternehmen bisher als Geschäftsführer und Sprecher geleitet hat. Oetjen, der über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der IT-Branche mitbringt, leitete zuvor als Vorstandsvorsitzender die 1&1 Mail & Media Applications SE und verantwortete unter anderem die E-Mail-Dienste Web.de und GMX.

Mit der neuen Führungsstruktur setzt AVM auf eine Mischung aus Erfahrung und Kontinuität. Neben Oetjen gehören weiterhin Peter Faxel, Mitgründer und bisheriger Chief Technology Officer, sowie Jan-Christian Werner, der neue Chief Financial Officer, zur Geschäftsführung. Die Neubesetzung der Geschäftsführung ist Teil eines umfassenden Generationswechsels, den AVM im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung bereits im Sommer dieses Jahres angekündigt hatte.

AVM in neuen Händen

Im Juli 2024 hatte AVM zudem angekündigt, dass Imker Capital Partners die Mehrheit der Unternehmensanteile übernommen hat. Die Gründer bleiben zwar als Minderheitsgesellschafter und Mitglieder des Beirats erhalten, geben jedoch die Kontrolle über das Unternehmen ab. Der neue Investor sieht sich als flexibler Kapitalgeber mit Fokus auf Europa und plant, die Internationalisierung von AVM weiter voranzutreiben. Imker Capital Partners möchte das Wachstum des Berliner Unternehmens unterstützen und den Ausbau des Produktportfolios vorantreiben.

Der neue AVM-Chef Jan Oetjen

AVM, 1986 gegründet, ist einer der führenden Anbieter von Produkten für den Breitbandanschluss und das digitale Zuhause in Europa. Das Unternehmen erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 580 Millionen Euro und beschäftigt fast 1000 Menschen. Die unter der Marke FRITZ! angebotenen Router, WLAN-Repeater und Smart-Home-Produkte gelten als feste Größe auf dem europäischen Markt.

Innovation und Internationalisierung

Jan Oetjen will mit der neuen Führungsmannschaft den eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen und die Position von AVM im internationalen Wettbewerb stärken. Dabei sollen die Schwerpunkte auf technologischen Weiterentwicklungen und der Ausweitung der Marktführerschaft in Deutschland liegen. Die langjährige Expertise der neuen Führungsspitze soll dazu beitragen, AVM als Anbieter sicherer und zuverlässiger Lösungen für die vernetzte Welt zu positionieren. Wie sich die neuen strategischen Impulse in den kommenden Jahren auswirken werden, bleibt abzuwarten.