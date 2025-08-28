ifun.de — Apple News seit 2001. 44 406 Artikel

Amazon Music Unlimited mit Audible-Hörbuch 3 Monate kostenlos
Amazon hat gerade eine ziemlich gute Werbeaktion für seinen Musikdienst gestartet. Qualifizierte Nutzer erhalten die Familienmitgliedschaft für Amazon Music Unlimited drei Monate lang kostenlos. Normalerweise fällt hier ein monatlicher Preis von 16,99 Euro an.

Was bedeutet qualifiziert? In erster Linie richtet sich diese Aktion an Neukunden. Allerdings hat sich bei vergleichbaren Aktionen in der Vergangenheit gezeigt, dass auch Nutzer, die Amazon Music Unlimited zuvor schon genutzt hatten, aber eine längere Auszeit hinter sich haben, den Sondertarif aktivieren konnten.

Amazon Music Unlimited Aktion 2025

Amazon Music Unlimited erlaubt den Zugriff auf einen Katalog mit mehr als 100 Millionen Songs in HD-Audioqualität sowie mehrere Millionen Songs in Ultra-HD, hierbei handelt es sich um verlustfreies Audio mit einer Bittiefe von 24 Bits und Abtastraten von bis zu 192 kHz. Im Rahmen des Familienabonnements können bis zu sechs Personen mit voneinander unabhängigen Profilen an verschiedenen Geräten gleichzeitig streamen.

Jeden Monat ein Audible-Hörbuch inklusive

Ein besonderes Highlight bei Amazon Music Unlimited ist die Möglichkeit, jeden Monat ein Hörbuch aus dem Angebot von Audible kostenlos zu streamen. Diese Option steht allerdings nur für den Inhaber des Amazon-Kontos, auf das das Unlimited-Abonnement läuft, zur Verfügung. Monatlich kann dieser ein Hörbuch auswählen und zu beliebigen Zeiten darauf zugreifen.

Amazon Music Unlimited Hoerbuch 2000

Das Hörbuchangebot von Audible umfasst inzwischen mehr als 900.000 internationale Titel. In Deutschland kann man derzeit aus mehr als 90.000 verschiedenen Hörbüchern auswählen. Die Option zum Audible-Zugriff über Amazon Music Unlimited wurde erst vor wenigen Wochen im Juni eingeführt.

Readly-Sommeraktion endet am Sonntag

An dieser Stelle sei auch nochmal kurz auf das zum Monatsende auslaufende Sommerangebot von Readly verwiesen. Hier lässt sich gerade die Lese-Flatrate für fünf Personen zwei Monate lang für 1 Euro buchen. Normalerweise liegen die Kosten hier bei 14,99 Euro im Monat. In beiden Fällen müsst ihr daran denken, dass sich die Abonnements nach Ablauf des jeweiligen Aktionszeitraums automatisch zu den regulären Monatsgebühren verlängern.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
28. Aug. 2025 um 10:00 Uhr von Chris


  • Danke für den reminder, muss audible nach der letzten Aktion noch kündigen :)

