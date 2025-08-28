Ultra Hub 7: Neuer Kabel-Router von Vodafone setzt auf Wi-Fi 7

Vodafone bietet mit dem Ultra Hub 7 erstmals einen Kabel-Router an, der den WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterstützt. Dem Anbieter zufolge soll die neue Technik für stabilere Verbindungen sorgen, höhere Datenraten ermöglichen und Verzögerungen beim Datentransfer verringern. Insbesondere Nutzer von Online-Spielen könnten dem Konzern zufolge von diesen Verbesserungen profitieren.

Der neue Kabel-Router von Vodafone verfügt über mehrere Anschlussmöglichkeiten. Über Ethernet angeschlossene Geräte erreichen damit Datenraten von bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde. Zusätzlich zu einem Anschluss für 2,5 GbE stehen drei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse zur Verfügung, was das Gerät laut Vodafone besonders für Haushalte geeignet macht, in denen viele Endgeräte gleichzeitig online sind.

Steuerung per App

Die Verwaltung des Ultra Hub 7 erfolgt über die von Vodafone eigens hierfür veröffentlichte UltraConnect-App. Damit kann man unter anderem ein Gäste-WLAN aktivieren, die verbundenen Geräte einsehen oder über einen integrierten Support-Bereich Hilfestellungen zum Heimnetzwerk abrufen.

Zusätzlich bietet Vodafone einen „SuperWLAN 7“ genannten Verstärker an, der im gleichen Design wie der Router erhältlich ist. Damit lässt sich das Netzwerk bei Bedarf über mehrere Räume hinweg erweitern. Das Gerät setzt auf Mesh-Technik und soll in Verbindung mit der Unterstützung von Wi-Fi 7 dafür sorgen, dass die Übertragungsqualität im gesamten Wohnbereich gleichbleibend hoch ist.

Nur zur Miete erhältlich

Vodafone bietet den Ultra Hub 7 nicht zum Kauf an. Das Gerät kann ausschließlich in Verbindung mit einem GigaZuhause-Kabeltarif gemietet werden. Vodafone nennt hierfür eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro. Der optionale Verstärker kostet zusätzlich 2,99 Euro pro Monat.

Vodafone zufolge nutzen derzeit rund 24 Millionen Kunden in Deutschland die Kabelanschlüsse des Unternehmens und kommen als Nutzer der neuen Gerätereihe in Frage.