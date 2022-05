„Friends of Hue“-Schalter von Senic: Im Viererpack wird’s interessant

Im Detail haben wir den „Friends of Hue“-Schalter von Senic hier vorgestellt . Falls euch der Leistungsumfang überzeugt und ihr über die Verwendung mehrerer dieser Schalter nachdenkt, werft einen Blick auf die heuten „CyberDeals“-Angebote von Cyberport . Im Viererpack ist der Schalter hier in verschiedenen Farben und Ausführungen hier für 189 Euro erhältlich, macht vergleichsweise günstige 47 Euro pro Schalter.

