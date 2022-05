Apple Store: Lange Wartezeiten und verzögerte Lieferungen

Die Lieferprobleme bei neuen Macs und auch den von Apple angebotenen zugehörigen Bildschirmen reißen nicht ab. Wer heute beispielsweise ein neues MacBook Pro, einen Mac Studio mit großem Prozessor oder auch ein Apple Studio Display bestellt, muss sich sehr lange gedulden.

Damit verbunden verzögert sich auch die Auslieferung bereits laufender Bestellungen. Nutzer berichten, dass sich geplante Liefertermine nach hinten verschieben und Apple eventuelle Zeitspannen, die für die Auslieferung genannt wurden, maximal ausnutzt.

Lieferprobleme aufgrund von Komponentenknappheit

Apple nennt diesbezüglich zwar keine Details, doch ist kaum davon auszugehen, dass ein ungewohnt hohes Bestellaufkommen für die Verzögerungen verantwortlich ist. Wir haben dergleichen sonst ja öfter im Anschluss an Neuvorstellungen Apples gesehen, etwa bei den AirPods oder auch wenn neue iPhone-Modelle auf den Markt kommen.

Im aktuellen Fall dürften die Lieferprobleme allem voran auf der Verknappung benötigter Komponenten und sicher ein Stück weit auch auf der Tatsache gründen, dass von Apple genutzte chinesische Produktionsstätten zum Teil längere Zeit im Lockdown waren. Wann sich die problematische Liefersituation entspannt, lässt sich derzeit nicht sagen.

Apple-Auftragsfertiger will neues Werk bauen

Allerdings zeigen sich die für Apple tätigen Unternehmen bemüht, für Ausgleich und bessere Voraussetzungen zu sorgen. Einem aktuellen Bericht der Washington Post zufolge plant der Apple-Zulieferer und weltweit größte Chip-Hersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), eine zusätzliche Produktionsstätte in Singapur einzurichten, um dem globalen Engpass in diesem Bereich entgegenzutreten.

Für kaufinteressierte Apple-Kunden sieht es derzeit jedenfalls ausgesprochen schlecht aus. Das neue MacBook Pro ist unabhängig von der Bildschirmgröße aktuelle nicht vor Mitte bis Ende Juli erhältlich. Wer den Mac Studio mit dem neuen M1 Ultra an Bord will, muss teilweise sogar bis August warten. Für das Apple Studio Display zeigt der Apple Store derzeit Wartezeiten von acht bis zehn Wochen, also ebenfalls eher Ende Juli an.