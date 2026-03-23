Freies Format: ODF wird verbindlicher Standard in deutschen Behörden

Mit dem Deutschland-Stack legt die Bundesregierung eine technische Grundlage für die Digitalisierung der Verwaltung fest. Ziel ist eine gemeinsame Infrastruktur für Bund, Länder und Kommunen, die auf offenen Standards basiert und europäische Anbieter berücksichtigt. In diesem Rahmen wurde auch festgelegt, welche Dateiformate künftig in der Verwaltung eingesetzt werden sollen.

Konkret benennt der Deutschland-Stack das Open Document Format, kurz ODF, sowie das barrierefreie PDF-Format PDF/UA als verbindliche Standards für Dokumente. Proprietäre Alternativen werden damit nicht mehr als gleichwertige Option geführt. Die Entscheidung ist Teil des Bereichs für semantische Technologien und Datenverarbeitung, der den Austausch und die Verarbeitung von Informationen vereinheitlichen soll.

ODF ist ein offenes Dateiformat für Textdokumente, Tabellen und Präsentationen. Es wird von verschiedenen Anwendungen unterstützt und ist nicht an einen einzelnen Hersteller gebunden. Dokumente lassen sich dadurch langfristig lesen und weiterverarbeiten, auch wenn Software oder Anbieter wechseln.

Ziel ist mehr Unabhängigkeit von Anbietern

Der Deutschland-Stack folgt mehreren Grundprinzipien. Dazu gehört die Vorgabe, bevorzugt Lösungen aus Europa einzusetzen und offene Schnittstellen zu nutzen. Daten sollen möglichst lokal gespeichert werden. Gleichzeitig wird angestrebt, Abhängigkeiten von einzelnen Softwareanbietern zu reduzieren.

Ein zentrales Problem bisheriger IT-Strukturen liegt darin, dass Dokumente oft in proprietären Formaten gespeichert werden. Diese sind technisch an bestimmte Programme gebunden. Wird die Software gewechselt oder eingestellt, kann der Zugriff auf Inhalte erschwert sein. Offene Formate wie ODF sollen dieses Risiko verringern.

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Der Deutschland-Stack ist als langfristiges Projekt angelegt. Bis 2028 sollen konkrete Komponenten für die Verwaltung bereitstehen. Neben Dokumentformaten umfasst das Konzept auch Cloud-Dienste, KI-Anwendungen, Schnittstellenstandards und Sicherheitsanforderungen.

Die Festlegung auf ODF steht im Kontext einer breiteren europäischen Entwicklung. Initiativen wie der europäische Interoperabilitätsrahmen oder neue Sicherheitsvorgaben betonen ebenfalls die Bedeutung offener Standards. Sie gelten als Voraussetzung dafür, dass Systeme unterschiedlicher Anbieter zusammenarbeiten können und öffentliche Einrichtungen langfristig unabhängig bleiben.