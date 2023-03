Freier CD-Brenner BURN für macOS Ventura optimiert

Für eine Extraportion Nostalgie gestattet BURN sogar das Überbrennen von Rohlingen. Wer also noch ein Spindel der guten Verbatim-Rohlinge zu Hause gebunkert hat, der darf noch 3 Megabyte mehr als eigentlich vorgesehen in seinen Projektordner kopieren. BURN kommt selten zum Einsatz, sollte im Programme-Ordner von Besitzerinnen und Besitzern eines CD-Brenners aber nicht fehlen.

Ein Jahr nach ihrem letzten Update steht die BURN-Applikation jetzt in der neuen Ausgabe 3.1.7 zum Download bereit und korrigiert eine Handvoll kleinerer Fehler, die beim Einsatz der Freeware unter macOS Ventura aufgetreten sind. Unter anderem gab es hier ein Problem mit den Bedienungshilfen, das in der jetzt aktualisierten Anwendung behoben wurde.

Schon seit Jahrzehnten bietet sich hier die Mac-Applikation BURN als verlässliches Brenn-Werkzeug an, das beim Erstellen von Datensicherungen genau so zur Hand gehen kann, wir bei der Zusammenstellung von MP3-CDs oder beim Feinschliff der CD-Text-Anzeige auf Audio-CDs.

