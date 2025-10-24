Freier Fokus-Timer „TimeMate“: Pomodoro-Prinzip im Menüleistenformat

Mit TimeMate steht für macOS ein unaufdringlicher Fokus-Timer bereit, der direkt in der Menüleiste sitzt. Die Anwendung setzt auf das bewährte Pomodoro-Prinzip, bei dem sich konzentrierte Arbeitsphasen mit regelmäßigen Pausen abwechseln.

Ein Tipp für längere Arbeitseinsätze am Rechner, hilft die Pomodoro-Technik doch dabei die Aufmerksamkeit gezielt zu bündeln und geistige Ermüdung zu vermeiden.

Zeitanzeige in der Menüleiste

TimeMate automatisiert diesen Ablauf, zeigt die verbleibende Zeit dezent in der Menüleiste an und erinnert den Nutzer mit unaufdringlichen Benachrichtigungen an den Wechsel zwischen Arbeits- und Ruhephasen.

Das Grundprinzip besteht aus klaren Intervallen: Auf eine konzentrierte Arbeitsphase von rund 25 Minuten folgt eine fünfminütige Pause. Nach mehreren Zyklen ist eine längere Erholungsphase vorgesehen. Diese Struktur hilft, Aufgaben in überschaubare Einheiten zu gliedern und gleichzeitig regelmäßige Erholung einzuplanen.

Einfacher Aufbau ohne Ablenkung

Der vietnamesische Entwickler Tran Cong Minh beschreibt TimeMate als Werkzeug, das sich bewusst auf das Wesentliche beschränkt. Statt vieler Zusatzfunktionen konzentriert sich die App auf klare Abläufe und ein ruhiges Erscheinungsbild. Das Interface bleibt stets im Hintergrund und belegt weder Dock noch Bildschirmfläche.

Einstellungen zu Dauer und Ablauf der Intervalle lassen sich individuell anpassen, ebenso die Länge der Pausen. Auf Wunsch laufen die Abschnitte automatisch nacheinander ab, ohne dass Eingriffe nötig sind.

TimeMate ist vollständig in macOS integriert, nutzt wenig Systemressourcen und kommt mit einer übersichtlichen, wenn auch rein englischen Oberfläche. Damit richtet sich die Anwendung an Nutzer, die produktiv arbeiten möchten, ohne sich mit komplexen Planungswerkzeugen zu beschäftigen. Ob beim Schreiben, Programmieren oder Lernen, die App bietet eine einfache Struktur, um konzentriert zu bleiben und Erholung fest in den Arbeitsrhythmus einzubauen.

Der Quellcode der App steht auf GitHub zur Verfügung.