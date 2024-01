Freeware Tuneful: Elegante Musiksteuerung in neuer Version

Die quelloffene Mac-Applikation Tuneful versorgt euch mit einer stilvollen Desktop- Fernsteuerung für Spotify und Apple Music. Zuletzt im vergangenen Jahr auf ifun.de berücksichtigt, hat die Freeware-Applikation jetzt Version 1.2 vorgelegt und pflegt das ohnehin schon gute Angebot. Die neue Aktualisierung bringt eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen mit, die sich diesmal vor allem an Apple-Music-Abonnenten richten.

In Menüleiste und als Mini-Player

Eines der auffälligsten neuen Features ist die Option, den Hintergrund des Menüleisten-Popovers und des Mini-Player-Fensters anzupassen. Nutzer können nun zwischen einem transparenten Hintergrund und dem weichgezeichnetem Artwork des aktuell spielenden Songs wählen. Nette visuelle Anpassungen die sich in der Menüleiste fortsetzen: in dieser lässt sich nun auch direkt das aktuelle CD-Cover einblenden.

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam einen lästigen Fehler behoben, der verhinderte, dass Lieder nach einem Klick auf den Herz-Button in die Apple Music-Favoriten aufgenommen wurden. Damit ist nun auch für Apple-Music-Abonnenten möglich, was Spotify-Nutzer schon bislang machen konnten: neue Lieblingslieder lassen sich mit nur einem Klick in den eigenen Favoriten speichern. Ein weiteres Detail, das in Version 1.2 adressiert wurde: Das Symbol für das Setzen von Favoriten. Für einen Hauch mehr Konsistenz wurde das Herz durch einen Stern ersetzt.

Tuneful lebt nach der Installation in der Mac-Menüleiste und lässt sich hier als Fernbedienung zum schnellen Steuern von Apple Music und Spotify nutzen. Wahlweise direkt in der Menüleiste des Macs oder aber über den optionalen Mini-Player, der über allen anderen Fenstern schwebt. Die Fernbedienung ist dabei sowohl per Mauszeiger als auch über selbst gewählte Tastaturkürzel möglich.

Die gänzlich kostenfreie Anwendung erlaubt so die Steuerung der laufendem Musikwiedergabe, ohne die Notwendigkeit, die jeweiligen Musik-Apps separat zu öffnen. Zum Download bitte hier entlang.