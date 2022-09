Freeware Shottr: Bildschirmfoto-Alleskönner mit neuen Funktionen

Zudem verfügt Shottr nun über die Möglichkeit Bildschirmfotos in einem Fenster anzuzeigen, das über allen anderen Programmfenstern des Macs schwebt und gestattet es den aktuellen Screenshot so dauerhaft im Blick zu behalten. Weitere Verbesserungen und Ergänzungen könnt ihr dieser offiziellen Changelog-Übersicht der Entwickler entnehmen.

Gedacht war die Anwendung eigentlich als praktischer Begleiter für Interface-Designer und App-Entwickler, bietet inzwischen aber so viele praktische Zusatzfunktion an, dass auch durchschnittliche Mac-Nutzer von der Installation der nur 4 Megabyte kleinen Anwendung durchaus profitieren.

