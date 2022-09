Anker: Neues Nano-3-Netzteil und umweltfreundliche Bio-Ladekabel starten

Kurz vor der morgigen iPhone-Vorstellung hat der Zubehör-Anbieter Anker eine neue Version des populären Nano-Netzteils und eine ganze Reihe neuer Ladekabel lanciert, die als besonders umweltfreundliche Bio-Ladekabel angepriesen werden.

Bio-Ladekabel aus Mais und Zucker

Die neuen Ladekabeln soll es sich um Strippen mit einem besonders umweltfreundlichen Materialmix handeln, der zu mindestens 40 Prozent aus Mais und Zuckerrüben besteht. Trotz der ungewöhnlichen Materialwahl sollen die Kabel Belastungen von bis zu 80 Kilogramm standhalten und mindestens 20.000 Biegungen überstehen ohne einen Kabelbruch davonzutragen.



Die neuen Kabel stehen sowohl in einer USB-C-zu-USB-C-Variante zur Verfügung als auch in einer USB-C-zu-Lightning-Version. Während die Lightning-Bio-Kabel zu Preisen ab 19,99 Euro angeboten werden, fallen die reinen USB-C-Varianten mit Preisen ab 17,99 Euro etwas günstiger aus. Ausgewählte Varianten der in Aurora, Naturgrün, Phantomschwarz und Wolkengrau angebotenen Kabel werden mit einem Einführungsrabatt in Höhe von 10 Prozent angeboten. Alle Kabel sind in Abmessungen von 90 cm und 180 cm verfügbar.

Neues Netzteil: Anker Nano 3

Ebenfalls neu erhältlich ist die jüngste Neuauflage der beliebten USB-C-Netzteile vom Typ Nano 3. Die neuen Modelle liefern 30 Watt Ladeleistung und verstehen sich auf Ankers PowerIQ 3.0-Standard. Die neuen Netzteile mit Galliumnitrid-Technologie (GaN) ergänzen die erst kürzlich von Anker vorgestellten GaNPrime-Netzteile als günstige Ladeoption für ein Endgerät und werden zum Verkaufspreis von 24,99 Euro angeboten.

Erhältlich in Weiß, Lila und Schwarz lässt sich das weiße Modell zur Markteinführung ebenfalls mit einem Preisnachlass in Höhe von 10 Prozent für 22,49 Euro mitnehmen.