For All Mankind: Staffel 3 nimmt den Mars ins Visier

For All Mankind war eine der ersten erfolgreichen Produktionen im Rahmen von Apple TV+. Die erste Staffel der TV-Serie ging direkt mit dem Start von Apples Videodienst im November 2019 an den Start. Ebenfalls mit acht Folgen lief dann die zweite Staffel der Serie von Februar 2021 an. Jetzt hat Apple bekanntgegeben, dass die dritte Staffel von For All Mankind von Freitag, dem 10. Juni an auf Apple TV+ laufen wird.

Wie schon bei den ersten beiden Staffeln wird Apple auch die neuen Folgen der TV-Serie nur häppchenweise veröffentlichen. So werden die diesmal insgesamt zehn Folgen nach der Veröffentlichung der ersten Folge am 10. Juni in wöchentlichem Abstand jeweils freitags folgen.

In der neuen Staffel der fiktiven Serie haben die Raumfahrt-Konkurrenten USA und Sowjetunion mit dem Mars ein neues Ziel vor Augen und sehen sich damit verbunden mit einem neuen Mitstreiter im Wettbewerb und die ersten Schritte auf dem roten Planeten konfrontiert.