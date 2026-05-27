Apple TV: Diese Neustarts kommen im Juni

Apple TV geht mit einem vergleichsweise überschaubaren, aber prominenten Juni-Programm in den Sommer. Im Mittelpunkt stehen der neue Thriller „Kap der Angst“, die zweite Staffel von „Sugar“ mit Colin Farrell und neue Folgen von „Camp Snoopy“. Dazu laufen mehrere aktuell gestartete Serien weiter.

Javier Bardem in „Kap der Angst“.

Den Anfang macht am 5. Juni „Kap der Angst“. Die zehnteilige Serie basiert auf der Geschichte, die bereits 1962 und 1991 verfilmt wurde. Apple setzt dabei auf große Namen: Martin Scorsese und Steven Spielberg sind als ausführende Produzenten beteiligt, vor der Kamera stehen unter anderem Amy Adams, Javier Bardem und Patrick Wilson.

Die Serie erzählt von den Anwälten Anna und Tom Bowden, deren Leben aus den Fugen gerät, als der von ihnen mitverantwortlich ins Gefängnis gebrachte Max Cady entlassen wird und auf Rache sinnt. Apple startet mit zwei Episoden, anschließend erscheint wöchentlich eine neue Folge.

Colin Farrell kehrt als John Sugar zurück

Am 19. Juni folgt die zweite Staffel von „Sugar“. Colin Farrell spielt erneut den Privatdetektiv John Sugar, der in Los Angeles einen neuen Fall übernimmt und zugleich weiter nach seiner verschwundenen Schwester sucht. Die erste Staffel hatte mit ihrem Noir-Stil und einem ungewöhnlichen Genre-Knick für Gesprächsstoff gesorgt.

Colin Farrell in „Sugar“.

Die zweite Staffel umfasst acht Episoden und läuft nach dem Start wöchentlich bis Anfang August. Neu dabei sind unter anderem Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle und Shea Whigham.

Snoopy startet in den Sommer

Für Familien legt Apple am 26. Juni mit der zweiten Staffel von „Camp Snoopy“ nach. Snoopy und die Beagle Scouts kehren ins Sommercamp zurück, begleitet von Charlie Brown und den Peanuts. Apple baut damit sein Peanuts-Angebot weiter aus, das inzwischen exklusiv bei Apple TV gebündelt wird.

Darüber hinaus erscheinen im Juni weitere Folgen laufender Serien. Das betrifft unter anderem „Widow’s Bay“, „Maximum Pleasure Guaranteed“, „Star City“ und „Criminal Record“. Möglich ist außerdem, dass Apple kurzfristig noch „The Savant“ mit Jessica Chastain in den Kalender schiebt, das bereits im letzten Jahr erscheinen sollte und kurzfristig verschoben wurde. Einen offiziellen Termin gibt es bislang aber nicht.